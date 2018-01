Barcelonaaaa

Blog‘Oeh lala…Barcelonaaa’. Een speler van Lille krijgt de lachers op de hand als, hij lopend langs het veld, het kleine positiespelletje van een paar spelers van FC Twente bekijkt en van enige tekst voorziet. De grapjas. Maar eerlijk is eerlijk: het balletje gaat op dat moment net even lekker rond bij de Tukkers. Van voet tot voet, in een aardig tempo. Als je niet beter zou weten, zou je heel even denken dat hier inderdaad een heuse topploeg aan het werk is. Tik-tak-tik, met Assaidi, Boere, Van der Lely, Van der Heyden, Hooiveld, Trajkovski en Jensen aan de knoppen.

Misschien dat Anwar El Ghazi zijn Franse ploeggenoten inmiddels heeft bijgepraat. En heeft gezegd, dat FC Twente toch net wat ander voetbal speelt dan het tika-taka van Barca. De Iniesta van Twente moet nog geboren worden. Over de Messi van de regio zullen we het maar niet hebben.

De twee ploegen die op deze ochtend naast elkaar trainen hebben wel iets gemeen, want beide voormalige landskampioenen staan er in de winterstop akelig beroerd voor. Lille en Twente vechten de komende maanden maar om 1 ding: het naakte bestaan op het hoogste niveau.

Hoog bezoek

Iets verderop het complex traint ook nog het roemruchte St.Etienne, een voormalige grootmacht in het Franse voetbal waar de glans inmiddels wel van af is gebladderd. Zondag komt er met Bremen opnieuw hoog bezoek. En dat is ook al een club, die er wel eens beter voor heeft gestaan. In San Pedro Del Pinatar zoeken de clubs blijkbaar de mythe van Lourdes.

De velden van San Pedro Del Pinatar liggen er ook dit jaar fraai geborsteld bij, het weer is tot aan het weekend van zomerse waarden, en verder is het kustplaatje nog net zo saai als in de twee voorgaande jaren. Dat er bij de eerste training van Twente wat minder Tukkers langs de lijn stonden dan bij de vorige twee keer, heeft vast niet alleen te maken met de slechte resultaten. Na twee jaar op rij, kom je niet meer voor je lol terug naar dit oord, waar je bijna niemand op staat ziet, de rolluiken eeuwig dicht lijken te zitten en je verdwaald in een labyrint van beton en eenrichtingswegen. Waarom blijven de stoplichten eigenlijk zo lang op rood, want waar wachten we telkens op? Op die ene voetganger?

De verleiding van San Pedro zit ‘m op deze donderdagmorgen in dat ene positiespelletje. Een klein geluksmomentje in de zon. ‘Oeh lala Barcelonaaa…’ Je zou er haast een Nieuwjaarsgroet van FC Twente aan de achtergebleven supporters in Nederland in zien. Alles komt goed, zoiets.