Basisdebuut voor Cuevas bij FC Twente

Een andere wijziging ten opzichte van de vorige partij is Danny Holla die speelt in plaats van Haris Vuckic. Vuckic kampt met een peesblessure die hij opliep in de voorbereiding. Verder kan FC Twente over de beste elf beschikken in het uitduel tegen Willem II. Jari Oosterwijk neemt daarentegen niet plaats op de bank. Hij is uitgeschakeld met een enkelblessure.