Basisplaats voor Richard Jensen bij FC Twente

Vuckic maakt rentree bij FC Twente

6 januari LA MANGA – Haris Vuckic maakt zaterdagmiddag zijn rentree bij FC Twente in het oefenduel tegen VfB Stuttgart. De Sloveense middenvelder is hersteld van zijn voetblessure. Die kwetsuur liep hij op in de competitiewedstrijd tegen Heracles op 29 september. Sindsdien speelde hij geen wedstrijd voor de Tukkers. Vuckic was in de derby tegen Heracles de aanjager van de ploeg.