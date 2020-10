Bekerduel FC Twente-De Graafschap op 27 oktober, Heracles speelt dag later tegen Telstar

Column de bankzitter Vergeleken bij Gullit was dat meisje met het briefje bij Jinek een grote filosofe

27 september Als groot visionair had Joop Munsterman het jaren geleden al door dat de benoeming van bisschop Tutu tot erelid van FC Twente wel eens bonuspunten zou kunnen gaan opleveren. Ik vond het wat overdreven om een man die voor het eerst in het stadion was, te behangen met van alles en nog wat, maar nu we aan alle kanten de diversiteit bevorderen, blijkt maar weer eens de vooruitziende blik van toen. Met het standbeeld van Blaise N’Kufo naast Sander Boschker bij de ingang van het stadion, hoeft FC Twente zich sowieso geen zorgen te maken als Ruud Gullit en Humberto Tan straks met de camera van omroep Zwart bij de clubs langskomen. Een k(l)eurige club, zoals het hoort. Een beetje woordkunstenaar maakt er vast een leuk rijmpje van.