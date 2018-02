Bekerwedstrijd FC Twente tegen AZ gaat ondanks vrieskou gewoon door

Video In beeld: laatste training van FC Twente voor halve finale KNVB beker

27 februari ENSCHEDE - FC Twente trainde dinsdagmiddag, in aanloop naar de halve finale van de KNVB-beker tegen AZ, in het eigen stadion. De korte zijde van Vak-P was geopend voor supporters. Zo'n 100 supporters kwamen hun team een steuntje in de rug geven.