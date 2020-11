Belgisch international Dhont neemt FC Twente Vrouwen bij de hand

Marike Bezema (44) uit De Lutte is de enige vrouw in de rvc van FC Twente: ‘Blijf je altijd ontwikke­len’

24 oktober DE LUTTE - „Blijf je ontwikkelen, zit niet in een vissenkom.” Dat is de boodschap die Marike Bezema doorgeeft aan mensen om haar heen. Ook belangrijk: leer champagne drinken èn waarderen. Ze is een bezige bij: de enige vrouw in de raad van commissarissen van de voetbalclub FC Twente, voorzitter van VluchtelingenWerk Oost-Nederland en lid van de raad van commissarissen van Twente Milieu. Een gesprek.