Bellen met Belgrado: ‘Het zijn bloedzuigers op de Balkan, daar moet je wel mee om kunnen gaan’

De Ballen VerstandBELGRADO - FC Twente speelt vanavond voor het eerst sinds 2014 weer een Europese wedstrijd. In Belgrado staat het duel met FK Cukaricki op het programma. In een speciale aflevering van De Ballen Verstand belt Frank Bussink met Leon ten Voorde, die in Belgrado is. „Het draait hier vooral om Partizan en Rode Ster. Cukaricki leeft niet.”

Leon vloog gisterochtend naar Belgrado en was gisteravond bij de training van FC Twente in het stadion van Partizan. De plek waar het duel met Cukaricki ook wordt gespeeld. „De KNVB zou dit stadion afkeuren", vertelt Leon over de thuishaven van Partizan. Gevuld is het stadion vanavond allerminst. Er worden zo'n 3.000 toeschouwers verwacht. De circa 500 Tukkers zullen dus goed hoorbaar zijn, verwacht Leon.

En over de wedstrijd zelf? „Die leeft niet echt als je ziet hoeveel kaarten er zijn verkocht", vertelt Leon. „Gisteren was er ook geen enkele lokale journalist bij het perspraatje van FC Twente. Het draait hier vooral om Partizan en Rode Ster.” Die laatste club speelde woensdagavond nog thuis in de voorronde van de Champions League. Tientallen Twentesupporters gingen naar het duel tussen Rode Ster en Pyunik uit Armenië.

Saaie dag voor selectie

Voor de spelers van FC Twente staat er vandaag niet veel bijzonders op het programma„Ze hebben een wedstrijdbespreking in het hotel”, vertelt Leon. Gezien de temperaturen in Belgrado, verwacht Leon niet dat de selectie nog een wandeling gaat maken. „Het wordt dus een dag van rusten, rusten, rusten. Vanavond is de ploeg een uur en een kwartier voor de aftrap in het stadion.”

Quote Een snelle 0-3 zou ook fijn zijn, want dan kunnen we boeken naar Florence Leon ten Voorde Leon durft niet goed in te schatten hoe het duel gaat verlopen, maar hij verwacht dat Twente uiteindelijk wel als winnaar van het veld stapt. „Heel eerlijk: ik kan nu wel gaan doen alsof ik Cukaricki heel goed ken, maar dat is niet zo", laat de Twente-watcher weten. „Het zijn bloedzuigers op de Balkan, daar moet je wel mee kunnen omgaan.”



Als Leon naar een uitslag wordt gevraagd, blijft hij bij zijn voorspelling uit de vorige aflevering van De Ballen Verstand. „1-2. Maar een snelle 0-3 zou ook fijn zijn, want dan kunnen we boeken naar Florence.”

Voetbalverslaggevers Leon ten Voorde en Ralph Blijlevens bespreken in de podcast De Ballen Verstand samen met host Frank Bussink de prestaties van en laatste ontwikkelingen bij FC Twente en Heracles. Heb je vragen over FC Twente of Heracles? Mail ze dan naar podcast@tubantia.nl en wellicht krijg je in de volgende aflevering antwoord.