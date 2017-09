Beloftenteam dient als inspiratiebron voor FC Twente

Jong FC Twente gaf de spelers van de hoofdmacht in elk geval het goede voorbeeld, want onder de ogen van Hake won de derdedivisionist met 3-2. "We hebben onze video-analyse doorgegeven", zegt Jong Twente-trainer Dennis Demmers. "Maar uiteraard hebben ze zelf ook opnames gemaakt."

Jong Twente was vooral voor rust beter dan ONS Sneek. De ploeg uit Friesland is na vier duels de hekkensluiter in de derde divisie, met één punt. "Ze speelden tegen ons opeens met vijf verdedigers in plaats van vier. Maar dat was niet zo'n succes, want wij voetbalden er makkelijk doorheen en kregen voor rust enorm veel kansen", aldus Demmers. "In de tweede helft gingen ze wat opportunistischer spelen en toen had het ook zomaar nog 3-3 kunnen worden. Afgezien van doelman Barry Ditewig (onder andere ex-ADO Den Haag, red.) hebben ze niet veel spelers uit het betaalde voetbal. Sneek heeft niet die middelen en moet het vooral van de eigen jeugd hebben. Het is een ploeg die veel strijd wil brengen."