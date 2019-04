Beoogd kampioensduel FC Twente niet op grote beeldschermen te volgen

De riante voorsprong van FC Twente op naaste belager Sparta is behoorlijk geslonken, maar de titel ligt desondanks voor het grijpen. Het was de bedoeling de beoogde kampioenswedstrijd met alle fans te volgen op grote beeldschermen in de Enschedese binnenstad. Daar is vanaf gezien omdat gemeente en FC Twente geen financiële bijdrage willen leveren.

De kosten voor dit zogenaamde public viewing waren becijferd op vijftig mille. Behalve om de huur van beeldschermen ging het daarbij om toiletvoorzieningen, beveiliging en een muzikaal randprogramma. Daarover is de afgelopen twee weken regelmatig overleg gevoerd tussen Vereniging Horeca Stad Enschede, Ondernemersfonds binnenstad, Enschede Promotie, gemeente en FC Twente.

Weigering

Elke partij zou tien mille betalen, maar na de weigering van gemeente en FC Twente haakten ook de overige partijen af. „Heel teleurstellend hoe het is gelopen”, reageert directeur Marieke ter Brugge van Enschede Promotie. „Ervan uitgaande dat FC Twente inderdaad kampioen wordt, was het idee dat als stad te vieren door iedereen de mogelijkheid te bieden de beslissende wedstrijd op grote beeldschermen te volgen.”

Namens de gemeente laat woordvoerder Ton Kamp weten dat het ‘absoluut niet alleen een centenkwestie’ was. „Er spelen ook praktische zaken een rol. Het is erg moeilijk te plannen wanneer de mogelijke kampioenswedstrijd van FC Twente is. Daar komt bij dat 26 april een optie is maar er op dat moment in de binnenstad ook al allerlei activiteiten zijn in verband met Koningsnacht.”

Voor het plaatsen van de beeldschermen in het centrum waren voor enkele speeldagen al vergunningen aangevraagd. „Die hebben we nu teruggetrokken”, aldus Ter Brugge. Nadat de Veiligheidsregio eerder de Oude Markt als locatie afwees, was gekozen voor het H.J. Van Heekplein. „We wilden er daar een leuk feest van maken, met ook een randprogramma.”