Berggreen vindt onderdak in Tweede Bundesliga

Heracles en FC Twente helpen gevangenen bij vrijlating; ‘Kans dat ze opnieuw in fout gaan kleiner’

8 september ALMELO - Geen werk, schulden, dakloos: het zijn problemen waar veel gevangenen van de Karelskamp in Almelo mee kampen bij hun vrijlating. Heracles en FC Twente gaan gedetineerden de helpende hand toesteken bij hun terugkeer in de samenleving. ‘De kans dat ze opnieuw in de fout gaan is daardoor aanzienlijk kleiner.’