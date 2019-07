Bericht uit De Lutte: bij FC Twente is veel anders

trainingskampOm acht uur het bos in, om 11 uur een training van soms wel twee uur en aan het eind van de middag nog een sessie op het veld. Paul Verhaegh zou bijna denken dat hij opnieuw bij een Duitse club is terechtgekomen. Het dagritme van FC Twente op het trainingskamp in De Lutte is bijna on-Nederlands.

Het is in elk geval anders dan vorig seizoen toen de nieuwe trainer Gonzalo Garcia Garcia nog de tweede man was bij de Enschedese club. Er wordt meer getraind, langer, harder, intensiever. Ja, het is heel gemakkelijk en verleidelijk om bij de start van een nieuwe periode alle veranderingen te romantiseren. Lees de Voetbal International er dezer weken maar op na. Overal hoor je dezelfde geluiden bij de clubs met een nieuwe trainer: het is fris, we hebben er zin in en de trainer maakt een goede indruk. En ja, we gaan voor dominant voetbal.

Bij FC Twente klinken die vreugdekreten ook door. Uiteraard. Maar de supporters die bijna dagelijks langs de lijn staan, zullen stuk voor stuk beamen dat het ook daadwerkelijk zo is. Er waait een andere wind op het trainingsveld. Garcia Garcia traint anders dan zijn baas van vorig seizoen, Marino Pusic. Als je hem zo bezig ziet met de spelers kun je je niet aan de indruk onttrekken dat hij zich vorig jaar heel wat keren heeft zitten verbijten. Het FC Twente van vorig seizoen kwam al snel in een overlevingsmodus terecht, er werd nauwelijks aan een spelconcept gewerkt. Trainingen waren veredelde bezigheidstherapieën. Dat is bij Garcia Garcia vanaf de eerste dag duidelijk niet het geval. Welke speler je ook spreekt, je hoort telkens hetzelfde: ‘Er zit een achter elke training een idee, de trainer werkt met een duidelijke filosofie'. Je ziet nieuwe oefenvormen, waarbij veel nadruk wordt gelegd op het pressen'.

Nee, dit zegt allemaal nog niets. Voor een duidelijker beeld is het nog veel te vroeg. Ook Garcia Garcia zal straks ervaren dat zijn ideeën pas onder andere weerstanden echt worden getoetst. Ook hij zal zoals elke trainer op een gegeven moment tegen een grens aanlopen, omdat de tekentafel toch wat anders is dan het voetbalveld. Want je kunt nog zoveel willen en nog zoveel goede plannen hebben, alles valt en staat met het materiaal dat je in handen krijgt. Daar komt in zijn specifieke geval nog bij dat hij een debutant is, die nog met alle grillen van de praktijk te maken gaat krijgen.