Bertrams zes duels geschorst na charge op FC Twente-speler Slagveer

EREDIVISIE VROUWEN Bizarre slotfase bij hervatte topper tussen Ajax en FC Twente Vrouwen

12 december AMSTERDAM - FC Twente Vrouwen is dinsdagavond niet voor niets naar Amsterdam afgereisd. De hervatte topper bij Ajax leverde de Tukkers door een laat doelpunt in de slotfase een zeer gelukkig punt op: 1-1. De jarige Myrthe Moorrees (dinsdag 23 jaar geworden) eiste in de slotfase (in positieve en negatieve zin) een hoofdrol op.