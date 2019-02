‘Besef dat veel spelers niet in de eerste divisie willen spelen’

De Ballen VerstandENSCHEDE - Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde bespreken alles rondom Heracles en FC Twente in de wekelijkse rubriek De Ballen Verstand. Deze week is de transfermaand januari onderwerp van gesprek. FC Twente versterkte zich deze week met Fred Friday en Mohamed Hamdaoui, maar dat leidde in Enschede niet tot grote vreugde. En bij Heracles: waarom was de club niet zo actief de afgelopen maand?