Bij FC Twente is het venster geopend: ‘We zijn minder krampachtig’

Het was een veelzeggende vraag van een supporter op het vliegveld, twee jaar geleden vlak voor vertrek naar Nederland. ,,Is er de afgelopen week eigenlijk wel eens gelachen?”. De rest van de aanwezigen deden er het zwijgen toe. Iedereen was blij dat hij naar huis kon na een week waarin de sfeer onder trainer Gertjan Verbeek meer dan ijzig was. Van de gewenste nieuwe frisse doorstart kwam destijds niets terecht. Als de spelers in de lobby een praatje met een journalist wilden maken, keken ze eerst schichtig over de schouder of er niemand meekeek. De spanning was die dagen om te snijden en met de wijsheid van achteraf is het wel duidelijk dat FC Twente in die eerste week in Spanje eigenlijk al gedegradeerd was. ,,Het was niet de gezelligste week van het jaar", kijkt woordvoerder Richard Peters terug. ,,Nou gaat het om op een trainingskamp ook niet op de gezelligheid, er moet vooral goed gewerkt worden, maar het sloeg toen naar de verkeerde kant door.”