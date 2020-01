Bij FC Twente moet de knop om: ‘Mentaliteit is ook een kwaliteit’

,,We hebben daar met z'n allen uitgebreid over gesproken", zegt Van Leeuwen. ,,Ik maar mij geen zorgen, maar de prestaties van de laatste weken waren wel zorgwekkend.” De zoektocht naar oorzaken van de vrije val, is lang en ingewikkeld. ,,Een deel van alles ligt in het elftal", aldus Van Leeuwen. ,,We zijn heel vroeg aan de voorbereiding begonnen en de eerste seizoenshelft heeft net iets te lang geduurd voor sommige jongens. Je zag dat we niet meer zo weerbaar waren. We waren niet meer het team van de eerste weken van het seizoen. Op een gegeven moment riepen we de problemen ook over onszelf af. We haalden de duivel als het ware in huis. Belangrijk is dat we ons meer gaan wapenen en na een tegenvaller niet meteen uit elkaar vallen. Mentaliteit is ook een kwaliteit.” Intern is in de voorbije dagen een krachtig signaal afgegeven: voor spelers die niet willen, is er geen plek meer in de tweede seizoenshelft.

,,We moeten terug naar het gevoel van de zomer, toen alles nieuw was", vervolgt Van Leeuwen. ,,We hebben bewezen heel goed te kunnen voetballen, maar dat gaat niet vanzelf. Misschien hebben we in het begin teveel lof toegezwaaid gekregen. Er was veel aandacht van de pers en het is een begrijpelijk proces dat een jonge groep dan wat terugvalt. In onszelf is de eerste winst te behalen.”

Positie trainer