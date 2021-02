Bij FC Twente snapt niemand hoe Feyenoord kon ontsnappen

Daar ging hij, van camera naar camera. Van microfoon naar blocnote. Hoofd wat naar beneden, de blik op bedroefd. Luciano Narsingh liep zondag nergens voor weg en stond in de gracht iedereen keurig te woord na een middag die voor hem niet grilliger en weerbarstiger had kunnen verlopen. Hoe mooi was zijn weerzien met Feyenoord in de eerste helft, toen de huurling van de Rotterdammers bij beide goals van FC Twente een hoofdrol vertolkte. ‘De beste Feyenoorder speelt in het shirt van FC Twente’, grapte tv-reporter Frank Snoeks na een minuut of twintig tijdens zijn verslag. Bij Feyenoord zullen ze zich in die fase ongetwijfeld even hebben afgevraagd of de Narsingh van Enschede dezelfde Narsingh van De Kuip was.