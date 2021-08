Bij FC Twente vinden ze de nederlaag vooral onnodig

„We hebben niet echt veel kansen gecreëerd, maar ook bijna niets weggegeven. Daarom vind ik deze nederlaag onnodig”, aldus aanvoerder Robin Pröpper. „Fortuna wint op een paar momenten, waarbij we niet goed de duels ingaan en niet goed staan”, vond trainer Ron Jans.

Lees ook FC Twente stelt zwaar teleur en gaat meteen onderuit

„Het begin was voor Fortuna, daarna gingen we beter voetballen, we kwamen op 1-0 en na rust kregen nog een goede kans op 2-0 met Van Wolfswinkel en Menig. Ik denk dat Ricky daar zelf had moeten schieten.”

Geen samenhang

In plaats daarvan werd het 1-1. Vanuit de omschakeling sloeg Fortuna toe. Jans: „We gaan slecht het duel aan (Troupée,) we dachten daarna aan buitenspel maar dat was het niet. We staan daar niet goed.”

Jans noemde geen namen, maar het ontbrak bij de diepe bal op Mats Seuntjens aan samenhang en communicatie tussen de centrale verdedigers Mees Hilgers en Robin Pröpper. Hilgers was even daarvoor in het veld gekomen, omdat Gijs Smal tegen een verkramping van de hamstring aanzat. Daardoor moest Jayden Oosterwolde naar de linkerkant. Die wissel kwam de samenhang in de achterhoede niet ten goede.

Te aanvallend denken

„Na de gelijkmaker werd het het meer met het hart spelen dan met het hoofd”, aldus Jans.

„Bij de 2-1 van Fortuna denken we veel te aanvallend, Giovanni Troupée loopt al naar voren, waardoor die jongen van Fortuna vrijkomt na het balverlies van Luka Ilic. De scheidsrechter had kunnen fluiten voor een overtreding op Ilic, maar dat hoeft niet. Je mag daar de bal niet verliezen. Dat mannelijke, die slimheid in de duels, dat moeten we leren. We hebben daarna niet echt meer iets gecreëerd. Op het laatst moet je wat mazzel hebben met het pompen van de ballen in de zestien, maar het zat er niet in. Al met al was dit een fikse tegenvaller.”