Bij FC Twente weten ze het al langer: Van Corona ben je niet zomaar verlost

Jesus of Corona?

Bij de NOS hebben ze de vervelende gewoonte elke Oranje-speler na afloop voor de camera te halen, waardoor de nazit dit keer nog saaier en trager verliep dan de hemeltergend slechte wedstrijd. Maar de man om wie het die avond allemaal draaide, heb ik niet langs zien komen. Ik had graag willen weten of de voetballer er in deze tijd wel eens aan heeft gedacht iets met zijn naam te doen. Zelfs de grootste atheïst zal moeten toegeven dat je in 2020 beter als Jesus door het leven kunt gaan dan als Corona. De opstelling was woensdag nog geen minuut bekend of social media ontplofte met goede en slechte naamgrappen. Dat debutant Wijndal Corona logischerwijs nooit durfde aan te pakken, was er eentje in de categorie 'vlak voor sluitingstijd'.