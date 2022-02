‘Bij Feyenoord en PSV zien ze Wes als TD van Ajax ook wel zitten’

Wesley Sneijder vragen of hij geschikt is om technisch directeur te worden bij Ajax, doe je ook niet. Humberto deed het dinsdag toch en het was niet eens grappig bedoeld. Je zou denken dat Wes even opzij had gekeken, en vervolgens aan Tan de wedervraag had gesteld of hij ‘misschien z’n good wies niet kapot had’, zoals wij dat hier zo beschaafd kunnen zeggen. Of dat de andere studiogast Johan Boskamp zijn tafelgenoot eens flink door elkaar had geschud op z’n Boskamps. Niet dus. Wes ziet het wel zitten om de opvolger van Marc Overmars te worden. Wes is vaak de grappigste van het stel, maar dit was geen schijntrap van onze recordinternational. Wat we dinsdag zagen, was bloedserieuze tv.