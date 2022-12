‘Bij megabod op Zerrouki ziet de wereld er heel anders uit en Heracles blijft zoeken naar een extra spits’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Leon ten Voorde belt vanaf Schiphol in voor deze aflevering van De Ballen Verstand. Hij vliegt namelijk naar Costa Rica om het trainingskamp van FC Twente daar op de voet te volgen. „Ron Jans heeft gezegd dat het nuttige met het aangename wordt gecombineerd deze week", vertelt Leon. „Hij wil dat de jongens die mee zijn over dertig jaar kunnen zeggen: ‘weet je nog toen in Costa Rica’.”

Waar Leon dus naar Costa Rica afreist, zat Ralph Blijlevens zondagmiddag in Kerkrade voor het duel tussen Roda JC en Heracles Almelo. De Almeloërs wonnen met 1-3 en deden we ze moesten doen. Het gat met de derde plaats is gegroeid naar zeven punten en dat is goed nieuws voor de #missiepromotie van Heracles. „Het begin was wat slap, maar dit was gewoon een heel knappe overwinning.”

Hoewel de ziekenboeg in Almelo langzaam leegloopt, blijft de club wel op zoek naar een extra spits. Op transfergebied kan er dus nog wel wat gebeuren in Almelo. Die kans is in Enschede wat kleiner, al mag Thijs van Leeuwen wel vertrekken. En Ramiz Zerrouki? „Als er op 20 januari een megabod op Zerrouki komt dan ziet de wereld er plots heel anders uit.”