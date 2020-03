Bij Tottenham Hotspur kijkt iedereen op tegen voormalig FC Twente-speelster Siri Worm

Zondagmiddag, Noord-Londen. Een meute voetbalsupporters wandelt een klein uur voor de aftrap van Tottenham Hotspur-Wolverhampton over de High Road richting het stadion.



De lange straat in de arme stadswijk Tottenham zit vol eettenten, belwinkels en wedkantoren. Ter hoogte van de White Lane Corner Shop steken ze schuin over naar de futuristische voetbaltempel. Op weg naar de ingang kijken de Spurs-fans letterlijk tegen hun helden op. Harry Kane, Son Heung-min, Jan Vertonghen; allemaal schitteren ze in reusachtig formaat op de glazen gevels van het stadion.



Zij worden vergezeld door één vrouw: Siri Worm, een 27-jarige voetbalster uit Doetinchem, ooit bij DZC’68 in haar geboorteplaats begonnen tussen de jongens, prof geworden bij FC Twente en via Everton afgelopen zomer bij Tottenham Hotspur beland.