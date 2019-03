Bijen: ‘Het ziet er nog steeds goed uit voor ons’

KERKRADE - De zegereeks is voorbij, dat is jammer, vindt FC Twente-verdediger Peet Bijen. „Maar uit bij Roda JC is het mogelijk. Misschien is het een wake up call voor ons, we speelden voor rust te sloom en te gemakzuchtig.”

Het is net na het 1-1 gelijke spel als Bijen zijn verhaal doet. Het uitvak van FC Twente loopt langzaam zingend leeg. „Gezien het spelbeeld is dit een goede uitslag”, vindt Bijen, die aanvoerder was omdat Wout Brama geschorst was. „We speelden te veel op safe denk ik.’’ Dan zoek je oorzaken, lag het aan de mentaliteit, aan de wisselingen in de ploeg? „Er stonden wat andere spelers op het veld, dat kan er mee te maken hebben, maar dan nog waren we veel te voorzichtig.”

Penalty

Doelman Joël Drommel maakte het in de slotfase nog spannend voor Twente. Hij veroorzaakte een penalty, maar gaf daarna het enige goede antwoord: hij redde. „Ik was het totaal niet met die penalty eens”, zegt de keeper van Twente. ,,De speler stond te dichtbij me, als keeper mag je jezelf dan beschermen. Ik duwde hem heel zachtjes weg en hij liet zich heel makkelijk vallen. Gelukkig pak ik ‘m, ik had me goed voorbereid.”

Trainer Marino Pusic vond dat hij zijn ploeg weinig kon verwijten. „De omstandigheden waren moeilijk, we kwamen achter, kregen een penalty tegen in de slotfase, maar zijn niet verslagen. Als je niet kunt winnen, moet je zorgen dat je niet verliest. Daarom ben ik trots op de jongens”, zegt hij na afloop. „We begonnen niet goed, maar hebben ons in de wedstrijd geknokt.”

Kampioen