Bijen: ‘Het zou een anticlimax zijn als we vrijdag kampioen worden’

Wout Brama is in München, waar hij net is behandeld aan zijn achillespezen. “Ik hoorde het 10 seconden geleden”, reageert de aanvoerder van FC Twente. Het is niet anders, vindt hij. “We moeten hier als groep mee omgaan, het ligt buiten onze macht. Vanaf nu richten we ons op maandag.” Dan speelt de ploeg in de eigen Veste tegen Jong AZ en kunnen de eigen fans er wel massaal bij zijn. Op De Toekomst, waar Jong Ajax speelt, was plek voor slechts 185 uitsupporters.