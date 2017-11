Bijen staat ‘voor Jan Lul’ bij AZ-aanhang

Basisplaats voor Hooiveld bij FC Twente, Slagveer naar de bank

18:59 ALKMAAR - Zoals eerder in de week al aangekondigd werd, begint Jos Hooiveld bij FC Twente in de basis. Daardoor schuift Stefan Thesker door naar het middenveld. Jeroen van der Lely en Luciano Slagveer ontbreken in de beginformatie.