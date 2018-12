Bijen toegezongen in Volendam: ‘Zong zelf altijd voor Majstorovic en Wielaert’

VOLENDAM – Peet Bijen was vrijdagavond de matchwinner in Volendam. FC Twente gaf een voorsprong weg, maar door een late treffer van de Hengelose verdediger won FC Twente alsnog. Bijen was na de wedstrijd het middelpunt van de Twente feestvreugde en werd luidkeels toegezongen door de ongeveer 1500 Tukkers in Volendam.

Doorgaans is het altijd Wout Brama die wordt toegezongen door de Twentse aanhang. Dat was in Volendam vrijdagavond niet anders. Na de ereronde kwam Peet Bijen echter naar voren en toen zong de volledige korte zijde voor de verdediger. ,,Echt geweldig. Normaal zingen ze altijd voor Wout. Dat deuntje klinkt ook wat lekkerder. Vroeger zong ik als jonge jongen zelf altijd op de tribunes voor spelers als Majstorovic, Wielaert en Wisgerhof. Heel mooi dat supporters nu over mij zingen”, vertelt de verdediger met een grote lach.

Ruimte

FC Twente speelde een acceptabel eerste uur aan De Dijk. De treffer van Wout Brama was ook meer dan terecht, maar een kwartier voor tijd leek het alsnog mis te gaan. ,,Zonde, want we speelden prima. Er lag veel ruimte op het veld en daar hadden we eerder gebruik van moeten maken. Klagen doe ik niet, want zelf de winnende maken is heerlijk.”

Fans