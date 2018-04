Bijzondere transfer voor FC Twente-eSporter Emre: 'FIFA is in Turkije aan het groeien'

ENSCHEDE - Welke spelers van FC Twente deze zomer vertrekken is onduidelijk, maar Emre Benli heeft zijn transfer al te pakken. De 19-jarige eSporter van FC Twente maakt de overstap naar Fenerbahçe SK. "Het is een grote stap, erg mooi."

Emre vormde dit seizoen samen met Tony Kok en Laura van Eijk het eSportsteam van de Enschedese club. Waar Tony FC Twente tijdens de eerste seizoenshelft op de Playstation vertegenwoordigde, was het Emre die de tweede seizoenshelft namens FC Twente uitkwam in de eDivisie. Hij speelt zijn wedstrijden op de Xbox. Met nog twee wedstrijden te gaan staat Emre met FC Twente op de tiende plaats.

"Door mijn prestaties in de laatste competitiewedstrijden en de internationale toernooien die ik speelde ben ik opgevallen bij Fenerbahçe." Toen de Turkse grootmacht het management van Emre (Bundled eSports) benaderde was de deal snel rond. "In Turkije is vooral League of Legends erg populair, maar FIFA is aan het groeien. Ik kan daar mee met de top en ben altijd ambitieus geweest."

Televisie

Waar men in Nederland al een eigen competitie heeft, lopen ze in de Turkse competitie nog achter. "Ze hebben daar nog geen eigen competitie, maar wel veel grote toernooien. Ik moet dus één keer in de twee of drie maanden naar Turkije toe om mijn wedstrijden te spelen. In Nederland worden onze wedstrijden zelfs op televisie uitgezonden, misschien komt dat daar nog."

Emre zal dus nog twee wedstrijden voor FC Twente spelen in de eDivisie. Daarnaast is hij op 24 mei in de Grolsch Veste te bewonderen tijdens de Global eLeague, een internationaal FIFA18-toernooi voor eSporters van internationale topclubs en eSports-teams. In Enschede worden de halve finales en de finales gespeeld.

Degradatie

FC Twente stak vanaf het begin van de eDivisie veel energie in een eigen team, maar lijkt na een jaar alweer uit de competitie te verdwijnen. In de competitie doen namelijk alle Eredivisieteam mee. Mocht FC Twente dus degraderen naar de Jupiler League, dan zullen de Tukkers ook automatisch uit de digitale competitie verdwijnen.

Hoewel Emre dolgelukkig is met zijn overgang naar Turkije neemt hij met pijn in het hart afscheid van FC Twente. "Mijn periode is hier met ups en downs gegaan, maar ik heb altijd veel steun gehad van de supporters. Die wil ik graag bedanken."