Bilal Ould-Chikh kan weer op zoek naar nieuwe club

De rechterspits gold in zijn Enschedese jaren als een grote beloften en debuteerde al op jonge leeftijd in het eerste elftal. Met slechts een paar wedstrijden op zak vertrok hij naar Benfica waar Bilal vaker in het nieuws kwam vanwege ondisciplinair dan zijn betoverde acties.

Na een weinig succesvolle periode bij de Portugese grootmacht gaf Erik ten Hag hem bij FC Utrecht een nieuwe kans, maar ook in de Domstad waren de verwachtingen groter dan zijn prestaties.

De inmiddels 22-jarige rechterspits, die eerder uitkwam voor Willem II, Feyenoord en RBC, zit na zijn proefperiode bij Vitesse opnieuw zonder club.