Bizar slotduel FC Twente: penalty in laatste seconde kost ploeg een punt

ENSCHEDE - Een zwak spelend FC Twente hing zaterdagavond 90 minuten lang in de touwen tegen Vitesse en leek zowaar nog een punt te pakken ook. Maar een zeer discutabele strafschop diep in de blessuretijd kostte het elftal toch nog een punt: 1-2.

Na een zeer zwakke wedstrijd leek FC Twente toch nog een punt te pakken, maar in de laatste seconde gaf scheidsrechter Van Boekel een strafschop aan Vitesse na een zeer lichte duwtje en knietje van Jesse Bosch in de rug van Wittek. De benutte strafschop was meteen de laatste actie van de wedstrijd, want Van Boekel liet niet eens meer aftrappen. Het bizarre was dat alle drie treffers zaterdagavond vielen uit een penalty.

Daarmee kreeg het duel een bizar einde. En toen de stofwolken waren opgetrokken restte slechts de conclusie dat de zege van Vitesse dik verdiend was, hoe treurig die vanuit Twents oogpunt ook tot stand was gekomen, want ook de gelijkmaker viel uit een penalty die niet geheel onomstreden was.

Niet eerder dit seizoen liep FC Twente in eigen huis zo lang achter een tegenstander aan. De Tukkers hadden helemaal niets te vertellen en leverden een uitermate slechte wedstrijd af, waarin er aanvallend niets klaar werd gespeeld en er chaotisch werd verdedigd.

Twee penalty’s

Twee strafschoppen na twee handsballen: dat was de oogst na 45 minuten. De eerste was voor FC Twente in de 19e minuut. Een vrije trap van Luciano Narsingh belandde bij Dario Dumic wiens kopbal op de arm van Danilho Doekhi kwam. Danilo maakte vanaf de stip geen fout: 1-0.

Penalty Vitesse omstreden

De penalty van FC Twente terecht, die van Vitesse een minuut voor rust was voer voor discussie. Het schot van Sondre Tronstad kwam op het lichaam van Kik Pierie, die zich daarbij wegdraaide. Nadat de VAR de situatie had bekeken, ging ook nu de bal op elf meter. Net als Danilo schoot ook Oussama Tannane raak: 1-1.

FC Twente chaotisch

Hoewel de laatste strafschop makkelijk werd gegeven was het wel dik verdiend dat Vitesse naast FC Twente kwam. De thuisploeg liep in de eerste helft alleen maar achter de tegenstander aan en kwam nooit aan een fatsoenlijke aanvalsopzet toe. FC Twente speelde chaotisch en leverde onder de druk van Vitesse alle ballen achter elkaar in. Voor de strafschop had de ongrijpbare Tannane na een onhandige overtreding van de zwak spelende Pierie ook al een vrije trap op de kruising geschoten.

Knullig

Het enige moment dat FC Twente daar in de eerste helft tegenover zette was typerend voor het spel. Na een fout van Riechedly Bazoer kreeg Danilo de bal op een presenteerblaadje, maar de Braziliaan hielp vervolgens door een knullig misverstand met Queensy Mening de kans om zeep. Diep in de blessuretijd bracht doelman Joël Drommel nog redding op een inzet van Armondo Broja, die wel heel simpel uit de rug van Pierie wegliep.

Roemeratoe in de ploeg

In een poging de balans in het elftal terug te brengen bracht trainer Ron Jans meteen na rust Gofried Roemeratoe voor de apathisch spelende Narsingh. Daardoor verhuisde Luka Ilic naar de rechterkant. Het spelbeeld veranderde er niet door. Vitesse bleef heer en meester en was voortdurend dreigend tegen een opponent die er zelden in slaagde om drie keer achter elkaar een medespeler te vinden. Het was soms genant om te zien hoe de spelers de ballen maar blind wegschoten in paniek. FC Twente wist niet waar het het zoeken moest, het kwam overal te laat en verloor vrijwel alle duels.

Thijs van Leeuwen in de ploeg

Na zeventig minuten werd ook de andere buitenspeler Menig naar de kant gehaald. Ook hij kwam totaal niet in het stuk voor. Zijn vervanger was Thijs van Leeuwen, die bij de laatste zege van FC Twente de beslissende tweede treffer maakte. De tegenstander was destijds Vitesse. Maar dat was een heel ander FC Twente en heel ander Vitesse dan zaterdagavond.

Het slechte spel leek zowaar nog een punt op te leveren, totdat het in de laatste seconde helemaal misging. Hoe frustrerend ook, FC Twente had hier ook 92 minuten naar gesolliciteerd.