Blessure houdt Vuckic wederom aan de kant

Vuckic liep de kwetsuur op anderhalve week geleden in de derby tegen Heracles. In dat duel was Vuckic een van de uitblinkers bij de Enschedeërs. Vuckic miste vorige week ook al het oefenduel tegen Preussen Münster.

De blessure van Vuckic komt niet alleen voor Twente ongelegen, ook voor de Sloveen zelf is het een hard gelag. Vuckic was als tiener een groot talent toen hij naar Newcastle United verhuisde, maar in Engeland werd hij in zes jaar tijd achtervolgd door blessures. Mede daardoor kwam zijn loopbaan nooit serieus van de grond. Bij Twente wil Vuckic een doorstart maken, maar ook in Nederland speelt zijn blessuregevoeligheid weer de kop op.