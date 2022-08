Blessure Ramiz Zerrouki lijkt mee te vallen

FC Twente na zege FK Cukaricki definitief naar Servië voor eerste wedstrijd in Conference League

ENSCHEDE - FC Twente speelt volgende week donderdag 4 augustus de eerste Europese wedstrijd van dit seizoen in Servië tegen FK Cukaricki. De ploeg uit Belgrado won deze donderdagavond met 4-0 van het Luxemburgse Racing FC Union. En dat is na de 4-1 zege van vorige week meer dan genoeg om de Enschedeërs te treffen in de derde voorronde van de Conference League

28 juli