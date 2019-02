Blessureleed blijft FC Twente achtervolgen

ENSCHEDE - Je zou het op basis van de stand op de ranglijst niet zeggen, maar FC Twente wordt al het hele seizoen geplaagd door personele problemen. Als de een bijna terug is, valt een ander weer weg. Het lijstje met afwezigen was en is opvallend groot.

Zo miste FC Twente dit seizoen al Wout Brama, Javier Espinosa, Oussama Assaidi, Rafik Zekhnini, Jeroen van der Lely en Ulrich Bapoh voor langere tijd. Haris Vuckic is al het hele seizoen afwezig.

Ook richting het competitieduel van vrijdag, bij Roda JC, zijn er weer personele zorgen. Zo heeft Twente een probleem aan de rechterkant in de verdediging. Daar ontbrak de laatste twee duels Nacho, die kampt met een hakblessure. Maar zijn vervanger zit nu ook in de ziekenboeg. Rafael Ramos is opnieuw geveld door een hamstringblessure.

Van der Lely

Jeroen van der Lely trainde na zijn zware knieblessure gisteren weer mee, maar de vleugelverdediger kampt nog met een gebrek aan wedstrijdritme. Op de lijst met langdurig geblesseerden staan nog altijd Haris Vuckic en Rafik Zekhnini. Vuckic doet af en toe delen van de trainingen met de groep mee, maar voor een volledige rentree is het nog te vroeg na zijn kruisbandletsel. Zekhnini is in de komende periode ook nog aan het revalideren van een hamstringblessure.

FC Twente miste de voorbije dagen ook smaakmaker Aitor op de training. Bij de club hopen ze dat hij op tijd is hersteld voor vrijdag. In dat duel ontbreekt Wout Brama, want de aanvoerder is geschorst.

Jari Oosterwijk heeft de training wel weer hervat, nadat hij twee weken afwezig was in verband met het overlijden van zijn moeder.