Blessures bij FC Twente: Ook Brama haakt af voor duel tegen VVV

Brama maakte zondag in de slotfase tegen FC Groningen zijn rentree na een spierblessure, maar in de voorbije week stond hij nauwelijks op het trainingsveld. Bij FC Twente is de opluchting groot dat de blessure van rechtervleugelverdediger Ebuehi meevalt. ,,Hij is toch een van onze sterkhouders", aldus Jans, die hoopt dat hij donderdag bij Sparta weer over zijn rechtsback kan beschikken. Het is niet duidelijk wie hem tegen VVV gaat vervangen.