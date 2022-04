Blijdschap en opluchting bij gehavende Michel Vlap: ‘Scoren voor Vak-P en bier koppen was een droom’

Wat FC Twente zo sterk maakt: ‘Zo’n teamgeest nog niet eerder meegemaakt’

ENSCHEDE - ‘Dit is een goed stel hoor’, zei commentator Theo Reitsma in 1988 toen Oranje het EK had gewonnen. Die legendarische woorden zou je dit seizoen ook op FC Twente kunnen plakken. Technisch directeur Jan Streuer noemt de teamspirit een van de pijlers van het succes.

