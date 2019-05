Blijft Assaidi bij FC Twente? ‘Ik heb een beslissing genomen’

Assaidi raakte vorig seizoen zwaar geblesseerd aan de knie en kwam dit seizoen nauwelijks in actie. Vorige week tegen NEC stond hij voor het eerst in de basis, vrijdagavond tegen Cambuur was het zijn tweede optreden vanaf de eerste minuut. Assaidi baalt dat hij niet eerder een kans heeft gekregen. „Ik baalde als een stekker dat ik vanavond die kans mis, maar dat komt door een gebrek aan ritme. Ik zat er in de laatste 20 minuten doorheen. Maar wat wil je ook. Je kunt pas ritme opdoen als je speelt. Tegen NEC was mijn eerste 90 minuten sinds een jaar. Voor die wedstrijd ben ik in vier duels niet in actie gekomen. Dan vind ik dat het herstel slecht is opgebouwd.”