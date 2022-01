Blunder Heerenveen helpt FC Twente aan een zege bij hervatting seizoen

Dat het duel lange tijd het aankijken niet waard was, zal ze bij FC Twente gezien de omstandigheden een zorg zijn. De ploeg deed wat het doen moest, het minimale, en handhaafde daarmee bij de hervatting van het seizoen de hoge klassering op de ranglijst. Het was voor de ploeg van Ron Jans alweer het achtste duel op rij dat het ongeslagen bleef. Op basis van de kansen was de zege niet eens onverdiend voor de ploeg, die voor het eerst dit seizoen in deze samenstelling speelde.

Weinig

De eerste helft was van beide kanten zwak. De meeste opwinding kwam nog van buiten het veld waar enkele supporters met sirenes rondreden en protestliederen zongen. Binnen de lijnen gebeurde er bitter weinig. Beide ploegen grossierden in balverlies. Simpele ballen over een paar meter kwamen niet aan. Pas na 24 minuten viel het eerste schot te noteren, maar de inzet van Vigil Misidjan miste kracht. Het antwoord van Heerenveen volgde meteen een minuut later, maar doelman Lars Unnerstall redde op de inzet van de opgekomen linksback Rami Kaib.

Counter

Tien minuten voor rust gaf Ricky van Wolfswinkel de bal met de borst knap mee aan Michel Vlap, waardoor het veld helemaal openlag. Maar tekenend voor het zwakke spel van Vlap was dat hij de bal net niet goed meegaf aan Dimitrios Limnios. De Griek probeerde er nog het beste van te maken, maar zijn schot ging net naast.

Beste moment

Het beste moment van de eerste helft was de aanval vlak voor rust waarbij de bal na een combinatie tussen de buitenspelers Limnios en Misidjan bij Van Wolfswinkel terechtkwam. De inzet van de spits werd gekeerd door doelman Xavier Mous. Die mogelijkheid was één van de weinige goede acties van de Enschedeërs, die twee minuten voor de pauze aanvoerder Robin Pröpper geblesseerd zagen afhaken.

De tweede helft was nog maar een minuut oud of Casper Staring ging tot twee keer toe in de fout. Tweemaal kreeg Filip Stevanovic de kans om af te drukken, maar beide keren misten zijn schoten alle overtuiging.

Postierlijke blunder

Na rust werd het spel niet echt beter, al drong FC Twente na een uur spelen wel wat meer aan. Tekenend voor het niveau was de manier waarop de 1-0 viel, na een potsierlijk moment achterin bij Heerenveen. Doelman Mous gaf de bal na een doeltrap op Sven van Beek. De centrale verdediger speelde de bal terug op zijn goalie, waarna de net ingevallen Manfred Ugalde bloed rook. Mous liet onder druk de bal net iets te ver van zijn voet stuiteren en dat moet je met Ugalde in de buurt niet doen: 1-0. Zoals wel vaker dit seizoen was de kleine aanvaller weer de slimste van allemaal.

Een andere invaller, Denilho Cleonise, kon het duel even later in het slot gooien, maar zijn inzet van dichtbij ging over. Die beslissing viel uiteindelijk vanaf de strafschopstip na een overtreding van Milan van Ewijk op Jayden Oosterwolde. Met zijn vierde benutte penalty toonde Van Wolfswinkel opnieuw aan een specialist te zijn: 2-0.

FC Twente - Heerenveen

77. Ugalde 1-0, 86. Van Wolfswinkel (pen.) 2-0

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Troupée, Hilgers, Pröpper (43. Pleguezuelo), Oosterwolde; Staring, Bosch, Vlap (72. Ugalde); Limnios, Van Wolfswinkel, Misidjan (72. Cleonise)