Boere trefzeker bij competitiedebuut voor Uerdingen

Wout Brama dichtbij rentree

12 september ENSCHEDE - Wout Brama hoopt zondag in de uitwedstrijd bij Fortuna Sittard zijn rentree te maken in de wedstrijdselectie. De laatste keer dat de aanvoerder van FC Twente op het veld stond was op 22 april in de kampioenswedstrijd tegen Jong AZ.