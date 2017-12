Borghuis per direct weg bij FC Twente

Precies 2 jaar geleden maakte ex-FC Twentespeler deze wereldgoal

26 december ENSCHEDE - Het is tweede kerstdag, oftewel Boxing Day. Voor voetbalfans betekent dat maar één ding: een dag lang genieten van Engels voetbal. Een enkele Tukker smaakte in het verleden het genoegen in actie te komen op de mooiste voetbaldag van het jaar aan de andere kant van de Noordzee.