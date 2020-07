Boschker biedt Brama excuses aan voor uitspraken

ENSCHEDE - Wout Brama en Sander Boschker hebben hun geschil uitgesproken. Vorig seizoen kwamen de twee clubiconen tegenover elkaar te staan, nadat keeperstrainer Boschker zich in het bijzijn van supporters negatief uitliet over zijn voormalige ploeggenoot.

Wat Boschker niet wist was dat dat gesprek werd opgenomen door één van de aanwezigen. Die tape lekte uit en leidde tot een grote rel. De toenmalige technische staf was klaar met Brama, maar de publieke opinie koos de kant van de voetballer. Die keerde onder druk ook terug in de selectie, maar tot openlijke excuses kwam het nooit. Nu Brama een nieuw contract heeft getekend komen die er op aandringen van de speler wel. Brama wilde dat er hoe dan ook een statement naar buiten zou komen, omdat zich onheus bejegend voelde.

,, Gelukkig heb ik vorige week met Sander Boschker de problemen van vorig seizoen uit kunnen praten", zegt Brama. ,,De manier waarop ik tijdens het bewuste gesprek met supporters na afloop bij FC Emmen werd neergezet vond ik niet kunnen. Ik zet daar nu een streep onder, dat ligt achter ons. We gaan verder, we hebben elkaar hard nodig. Ik heb er heel veel zin in.”

Excuses

Sander Boschker gaat in het statement van de club door het stof. ,,De manier waarop ik tijdens het bewuste gesprek over Wout heb gesproken was niet goed. Het beeld dat ik van Wout heb geschetst was niet correct. Dat heb ik met Wout kunnen bespreken en ik heb daarvoor mijn excuses aangeboden. We hebben afgesproken om het achter ons te laten. Het is mooi dat Wout voor de club behouden blijft.”

Kwaad daglicht

Ook de clubleiding die zich tot dusverre altijd in stilzwijgen hulde komt met excuses. Directeur Paul van der Kraan. ,,Vorig seizoen kwam Wout na een gesprek tussen staf en supporters in een kwaad daglicht te staan. Zo ken ik Wout helemaal niet. De manier waarop we daarna met de situatie zijn omgegaan was niet goed. Het kan niet zo zijn dat er op die manier openlijk over een werknemer wordt gesproken, dat is FC Twente onwaardig en daarvoor zijn excuses op zijn plaats. We wensen Wout een goed seizoen toe en uiteindelijk hopen we dat hij ook daarna van waarde gaat zijn voor FC Twente, in welke vorm dan ook.”