‘Boycot Twente-fans is wel én niet te begrijpen en bij Heracles is niemand bezig met de periodetitel’

Bijvoorbeeld over de Bergkamp van Heracles. Is Hansson nou een typische KKD-speler of niet? En hoe zijn de backs van FC Twente eigenlijk? Verder wordt er ook al vooruit gekeken naar de komende speelronde. Heracles kan vrijdag tegen De Graafschap de periodetitel winnen, maar volgens verslaggever Ralph Blijlevens is daar niemand echt mee bezig in Almelo. Het gaat straks om het grote doel.