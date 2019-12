Boze fans wachten spelersbus FC Twente in Hengelo op

Ballen Verstand ‘Als FC Twente verliest hebben ze een probleem en komt de druk er vol op’

20 december ENSCHEDE - In een nieuwe aflevering van De Ballen Verstand kijken clubwatchers Leon ten Voorde en Fardau Wagenaar vooruit op de komende speelronde in de eredivisie. Wat kunnen we verwachten van FC Twente en Heracles in de laatste wedstrijd voor de winterstop?