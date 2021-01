Een grote spits bij FC Twente komt er niet

Tegen VVV kwamen zondag in de eindfase plotseling een paar hoge ballen van de rechterkant voor het doel. De afzender: Luciano Narsingh. De bestemming? Zeg het maar. FC Twente heeft niet die kopsterke centrumspits, die afhankelijk is van de luchtpost. En die gaat er ook niet komen in de laatste dagen van de transfermarkt, laat Jan Streuer weten. „Zo’n speler haal je in januari niet voor een paar minuten per wedstrijd. Die wil spelen”, aldus de technisch directeur. „Dat zou dus inhouden dat Danilo op de bank terechtkomt en dat willen we niet.”