FC Twente mist Troupée in Groningen; weer basisplek Everink

Troupée heeft nog last van zijn bovenbeen. „Het is niet ernstig, na de interlandbreak is hij weer beschikbaar”, verwacht trainer Ron Jans. Net als afgelopen zondag in Heerenveen is Luca Everink zijn vervanger. Julio Pleguezuelo raakte maandag in de wedstrijd van de reserves bij Emmen geblesseerd, maar ook die kwetsuur baart de staf verder geen zorgen. „We nemen geen risico met hem. Het is een kleine blessure”, aldus Jans, die verder nog niet wil zeggen met elk elf spelers hij begint tegen zijn voormalige werkgever. „Wij hebben de puzzel gelegd, en die was niet zo moeilijk. Voor ons is de puzzel waar Groningen mee gaat beginnen een stuk lastiger”, zegt de oefenmeester. Groningen heeft nog een paar vraagtekens. Mike te Wierik is er sowieso niet bij. De verdediger uit Groningen is niet fit.