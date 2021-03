FC Twente-trainer Jans is strijdbaar: ‘We hebben het in eigen hand’

ENSCHEDE - Trainer Ron Jans vindt dat FC Twente nog volop in de race is voor een plek in de play-offs voor Europees voetbal. „Ik ben strijdbaar”, zegt hij een dag voor de wedstrijd tegen Heerenveen.

Na de 4-1 nederlaag tegen AZ vorige week zijn er veel beelden bekeken en is er veel gepraat, zegt de trainer. Een van de conclusies is dat hij zijn ploeg de komende acht wedstrijden minder naïef wil zien spelen. „We zullen resultaatgerichter moeten worden. Het verlies bij AZ was een gevoelige tik, maar ik geloof er heilig in dat we weer opstaan.”

De tegenstander van vrijdag heeft het net als FC Twente zwaar. Jans: „Het is ook voor Heerenveen een kwestie van aanhaken of afhaken. We hebben het in eigen hand, we zijn strijdbaar, maar de ommekeer moet wel een keer komen. Als ik terugkijk baal ik enorm van de wedstrijd tegen AZ, maar vind ik het vooral erg dat we punten hebben laten liggen in duels waarin we wel druk zetten en energie hadden. Zoals thuis tegen VVV, Feyenoord en Heerenveen.”

Geen Hilgers

FC Twente kan in Friesland niet beschikken over de lang geblesseerde spelers Vaclav Cerny en Julio Pleguezuelo. Ook Mees Hilgers en Max Bruns zijn niet inzetbaar tegen Heerenveen. De grote vraag is wie trainer Ron Jans opstelt tegen Heerenveen: Godfried Roemeratoe of de herstelde Wout Brama. De kans is groot dat het die laatste wordt.

De ploeg uit Enschede speelde niet lang geleden nog tegen Heerenveen, op 31 januari om precies te zijn. In dat duel in De Grolsch Veste werd niet gescoord. FC Twente-spelers Kik Pierie en Luciano Narsingh maakten hun profdebuut bij Heerenveen. Jans was trainer van de club van 2010 tot 2012.