Paul van der Kraan bij afscheid FC Twente: ‘Niemand houdt deze club tegen’

Sinds Paul van der Kraan met pensioen is, is de ergste hectiek uit zijn leven verdwenen. Zondag had hij zowaar even tijd bij de club in het dorp langs te gaan waar hij nog een tijdje voorzitter is geweest. „Dat was voor het eerst in twee jaar”, zegt hij. „Ik ben aan het onthaasten en onthechten. Het levenstempo is een stuk omlaag gegaan. Maar ik verveel me nog niet. Mijn vrouw heeft een lijst met dingen waar ik de laatste jaren niet aan toe ben gekomen. En ja, dat is een vrij lange lijst.”