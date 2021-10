Spelers FC Twente niet boos op arbiter Kamphuis: ‘We moeten slimmer zijn’

FC Twente gaat talentvol­le buitenspe­ler binden

5 oktober ENSCHEDE - FC Twente staat op het punt de volgende jeugdspeler uit de academie vast te leggen. De Enschedese club is in verregaande onderhandeling met de 18-jarige buitenspeler Jahnoah Markelo. Het is de bedoeling dat hij een contract voor twee jaar met een optie voor nog een seizoen gaat tekenen.