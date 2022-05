Trainer neemt afscheid met titel: ‘Ik ben trots dat we met FC Twente het Robert de Pauw-voetbal hebben gespeeld’

Een kampioenswedstrijd zonder spanning: zo zou je de laatste klus van FC Twente vrijdagavond bij de directe concurrent Ajax kunnen noemen. FC Twente mag in Amsterdam met 9-0 verliezen en iedereen weet dat dat niet gaat gebeuren. „Zonder dat positieve doelsaldo had ik er ook alle vertrouwen in gehad. We zijn in topvorm en al negentien competitieduels ongeslagen”, zegt trainer Robert de Pauw. „De meiden en de staf hebben er alles ingestopt en dat zorgt al weken voor een bepaalde rust in de gemoedstoestand. John Wooden was een beroemde Amerikaanse basketbalcoach en hij stond bekend om zijn wijsheden. Hij zei altijd dat iets goed is, als je weet dat je alles gedaan hebt om het beste te bereiken met de mogelijkheden die dat toelaten.”