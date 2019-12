Brama: ‘Defensief goed gedaan, aanvallend te weinig’

De captain zag echter ook dat ADO in de slotfase dichtbij de 1-0 was. ‘‘Met opportunisme hebben zij veel kansen gecreëerd, maar als wij wat rustiger voor de goal waren geweest hadden wij ook kunnen scoren. Maar dat waren we niet. Al met al was een gelijkspel daarom het hoogst haalbare. Defensief hebben we het goed gedaan, maar aanvallend was het te weinig.’’