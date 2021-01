Brama en Abass bij wedstrijdselectie FC Twente

Brama miste de eerste twee duels van 2021 door een spierblessure. Nadat hij in de voorbije week individueel had getrainde, deed hij zaterdag weer mee met de volledige groep.

Die afsluitende training voor het duel van zondag was de eerste van Abass bij FC Twente. De Ghanese aanvaller kreeg vrijdag zijn werkvergunning en is speelklaar. Abass trainde sinds zijn overgang naar FC Twente voor zichzelf. Daarvoor maakte hij gewoon deel uit van de selectie van Mainz 05. Abass is voor de rest van het seizoen gehuurd van de Duitse club.