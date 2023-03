Brama en Kjølø trainen weer mee bij FC Twente; Ugalde herstelt sneller dan verwacht

Ugalde viel in de vorige wedstrijd tegen AZ uit met een knieblessure en de verwachting was dat hij enkele weken uit de roulatie zou zijn. Maar de spits, die in de laatste drie duels goed was voor vijf goals, is alweer met de individuele revalidatietraining begonnen.

Sadilek op weg terug

Kjølø liep in het duel tegen Go Ahead Eagles een kaakbreuk op en daar is de Noorse middenvelder nagenoeg van hersteld. Michal Sadilek en Mees Hilgers ontbreken nog steeds. De hoop is dat Sadilek volgende week de trainingen op het veld kan hervatten. De rentree van Hilgers laat nog wel even op zich wachten. De centrale verdediger is herstellende van een liesblessure.