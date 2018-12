Brama: ‘Gelukkig hebben we met Aitor een man die altijd kan scoren’

Wou Brama was na afloop van het duel blij met de uitzege voor de camera van FOX Sports. ,,Je komt hier voor zo’n uitslag en voor de winst, maar daarmee is alles gezegd. We speelden niet fantastisch en dat is zwak uitgedrukt”, aldus de aanvoerder van De Tukkers, die FC Twente heel kort goed zag spelen. ,,Dat was de fase vlak na rust toen we ook scoorden. Verder was het tegenhouden. We hebben niets gecreëerd.”